Alcolock | in arrivo nuove regole del codice della strada

Leggi su zon

(Di martedì 19 settembre 2023) Insevere e multe salate per chi guida usando il cellulare o parcheggia negli stalli riservati ai disabili e, tra le novità delanche l’. Ad appoggiare lenorme per gli automobilisti, il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini che oggi scrive sui social: “Approvate in Consiglio dei Ministri le modifiche al disegno di legge per il nuovo. Ora passaggio in autunno del testo in Parlamento, con l’auspicio che venga discusso e approvato al più presto“. Lo scorso 27 giugno il governo aveva già approvato un primo testo. Ma cosa prevede l’aggiornamento del? I neopatentati non ...