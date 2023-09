Ajax-Marsiglia Europa League | 21-09-2023 ore 21 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di martedì 19 settembre 2023) Un girone diche potrebbe tranquillamente essere di Champions per l’altissimo livello delle squadre che vi partecipano e l’equilibrio in campo, tra blasone e nuovo che avanza. Si parte con la sfida tranel gruppo B, che vede ai nastri di partenza anche il Brighton di De Zerbi e l’AEK Atene di Almeyda. Per i lancieri una ripartenza dopo InfoBetting: Scommesse Sportive e