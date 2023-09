Ahsoka | la reunion tra Anakin Skywalker e l' ex-padawan in questo video dietro le quinte

(Di martedì 19 settembre 2023) Un nuovolemostra i giorni sul set con Hayden Christensen e Rosario Dawson con i loro personaggi per la prima volta insieme in live-action. Chi ha amato gli ultimi episodi dinei quali si è concretizzato il ritorno di Hayden Christensen nei panni di, non potrà perderenuovolecondiviso dagli account ufficiali di Star Wars e nei quali vediamo l'attore insieme a Rosario Dawson sul set. "È stato fantastico riaveredi nuovo insieme", ha dichiarato Dawson nel filmato. "Ho conosciuto Hayden quando avevo 16 anni e abbiamo frequentato insieme la scuola di recitazione durante l'estate. E averetipo di ...

Curiosità: Star Wars: The Clone Wars è una serie animata statunitense realizzata in computer grafica, creata da George Lucas e prodotta dalla Lucasfilm Animation. La serie è stata trasmessa per la prima volta negli Stati Uniti il 3 ottobre 2008 su Cartoon Network, canale a pagamento su cui è andata in onda anche in Italia a partire dal 13 febbraio 2009. Ambientata nell'universo fantascientifico di Guerre stellari, la serie si colloca cronologicamente tra i film prequel L'attacco dei cloni e La vendetta dei Sith e racconta i conflitti avvenuti tra la Repubblica Galattica e i separatisti durante le guerre dei cloni. È stata preceduta da un film omonimo (che costituisce di fatto l'episodio pilota della serie), uscito nei cinema americani il 15 agosto 2008, e in Italia il 19 settembre dello stesso anno.

L'attrice ha aggiunto: " È stato davvero molto intenso pervedere la sua guardia abbassarsi. La conoscete come una guerriera stoica, super potente e, all'improvviso, è di nuovo una padawan ". ...... concedendosi una ben graditacon l'universo di Guerre Stellari e anche con la sua ex apprendista Jedi. Star Wars: Hayden Christensen è grato di essere inNon è la prima volta che ...

Hayden Christensen è riapparso nell'universo di Star Wars, questa volta grazie ad Ahsoka, e ha ammesso di essere molto grato dell'opportunità.Uno degli episodi più attesi di Ahsoka, la miniserie di Star Wars con Rosario Dawson, verrà proiettato nelle sale cinematografiche USA.