Agguato a tifoso Newcastle a Milano | accoltellato da 7 incappucciati

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 19 settembre 2023), 19 set. (Adnkronos) - Undel, la formazione inglese che questa sera affronterà il Milan a San Siro per la sfida di Champions League, è statoieri sera in via Segantini, all'angolo con via Gola, nella zona dei Navigli di. L'uomo, di 58 anni, nato a, era in compagnia di un amico, quando è stato raggiunto da sette persone, tutte incappucciate. Uno degli aggressori l'ha colpito con una coltellata alla schiena e due più superficiali al braccio destro. Il gruppo si è dileguato prima dell'arrivo della polizia. Sul posto è intervenuto anche il 118, che ha trasportato il 58enne in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Policlinico, dove l'emergenza è stata mutata in rosso, dal momento che la ferita alla schiena è risultata profonda. ...