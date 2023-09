(Di martedì 19 settembre 2023) Nemmeno il tempo di festeggiareinA, che per ildel Monza Alessandroè arrivata la brutta notizia. Sua56enne è statain casa da un ladro coperto da passamontagna che impugnava un cacciavite con cui l’ha ferita di striscio al braccio e al collo. L’episodio è avvenuto martedì mattina a Mozzagrogna (Chieti), dove la famiglia del calciatore gestisce un frantoio., 21enne ex Pescara, domenica ha giocato da titolare in Monza-Lecce, match valido per la quarta giornata diA e terminato 1 a 1. Durante l’aggressione la 56enne si è difesa con la sua borsa a tracolla rimediando fortunatamente solo qualche graffio per il colpo sferrato.i momenti concitati e di ...

Curiosità: L'omicidio di Elisa Claps è un fatto di cronaca nera in cui fu vittima una studentessa, nata a Potenza il 21 gennaio 1977 e uccisa a sedici anni. Scomparve nella città natale il 12 settembre 1993, e se ne persero le tracce per oltre sedici anni fino a quando il cadavere della ragazza fu rinvenuto nel sottotetto della chiesa della Santissima Trinità di Potenza il 17 marzo 2010. Le indagini successive appurarono che la morte della giovane avvenne lo stesso giorno della sua scomparsa per mano di Danilo Restivo, che, nel periodo in cui la sorte di Elisa Claps era ancora sconosciuta, fu giudicato colpevole anche dell'uccisione, compiuta nel 2002 in territorio britannico, di una vicina di casa, Heather Barnett.

Momenti di paura questa mattina per ladel portiere del Monza Alessandro Sorrentino,in casa da un ladro a Mozzagrogna, in provincia di Chieti. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il malvivente, col volto coperto da ...MOZZAGROGNA -, questa mattina, in casa, da un ladro, in località Villa Romagnoli di Mozzagrogna ( Chieti ), ladel portiere del Monza Alessandro Sorrentino. La donna, mentre era nell'abitazione, si ...

Aggredita la madre del portiere Sorrentino: la paura dopo l’esordio in Serie A Il Fatto Quotidiano

Chieti, aggredita in casa la madre del portiere del Monza Sorrentino ... Open

Durante l’aggressione la 56enne si è difesa con la sua borsa a tracolla rimediando fortunatamente solo qualche graffio per il colpo sferrato. Dopo i momenti concitati e di paura, il ladro è fuggito ed ...Paura per Alessandro Sorrentino. La madre del portiere del Monza, che proprio nell'ultimo turno di campionato ha esordito in Serie A, è stata aggredita in casa da un ladro coperto ...