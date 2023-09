Agenzia delle Entrate | consegna documenti e istanze | come farlo via web

(Di martedì 19 settembre 2023) Sul sito dell’è possibile usufruire di un nuovo servizio che permette di velocizzare l’inoltro di alcuni. Da qualche mese, l’ha messo a disposizione dei contribuenti un nuovo servizio telematico. Si tratta del servizio “” che permette di inoltrate una richiesta all’ente via web senza la L'articolo proviene da Consumatore.com.

Curiosità: L'Agenzia delle entrate è un'agenzia fiscale della pubblica amministrazione italiana dipendente dal Ministero dell'economia e delle finanze che svolge le funzioni relative ad accertamenti e controlli fiscali e alla gestione dei tributi.

Al di là dell'immagine che proietta nei lanci dei prodotti che le vengono assegnati, però, è una donna come tutte, esposta al problemamolestie sul lavoro. Un giorno, il direttore dell'...I manifestanti - scrive l'statale russa - chiedono le dimissioni del primo ministro Nicol Pashinian per "non aver fatto nulla" nel contestoostilità nel Nagorno - Karabakh, e stanno ...

La lettera dell'Agenzia delle Entrate alla disoccupata: «4 milioni di euro da pagare entro 5 giorni» Open

Online più di 430 interpelli dall'Agenzia delle Entrate: la giungla normativa e il prezzo da pagare Informazione Fiscale

L'Agenzia delle Entrate è ora su WhatsApp! Dal 13 settembre, gli utenti iscritti al nuovo servizio di WhatsApp Channel possono ricevere aggiornamenti sulle più importanti novità fiscali. L'Agenzia è ...Gli armatori greci hanno aumentato gli affari con Mosca. Trasportano petrolio e vendono anche le vecchie petroliere agli alleati di Putin. Aumento del 140 per cento negli scambi rispetto al periodo pr ...