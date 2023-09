Agatha Mistery protagonista di un gioco da tavolo | i dettagli

(Di martedì 19 settembre 2023) Grazie alla collaborazione tra GateOnGames e Atlantyca Entertainment,diventa undainvestigativo. La giovaneè pronta a uscire dal mondo dei libri per avventurarsi in quello del, con i suoi compagni di avventura di sempre, l’imbranato cugino Larry e il gatto Watson!è la celebre serie di libri gialli, per giovani lettori dagli 8 anni in su, scritta dall’autore Mario Pasqualotto con lo pseudonimo di Sir Steve Stevenson. Pubblicata in Italia da De Agostini, con oltre 700.000 copie vendute, è arrivata a circa 2 milioni di copie vendute nel mondo ed è stata tradotta in 27 lingue. La serie, nata nel 2010, ha avuto un grande successo internazionale e conta oggi 34 titoli già pubblicati, oltre a 10 ...

Curiosità: Agatha Mistery è il titolo di una collezione di libri gialli, per bambini e ragazzi, suggerita a partire dagli 8 anni. Il nome della serie è ispirato al nome della famosa scrittrice inglese Agatha Christie e molti dei racconti della serie si ispirano ai suoi racconti. Agatha Mistery è una bambina di dodici anni, aspirante investigatrice, che viaggia per il mondo accanto a suo cugino Larry, al suo gatto e al suo fedele maggiordomo. Agatha ha una memoria fotografica infallibile e vorrebbe scrivere un giallo, il cugino Larry, iscritto alla Scuola Eye, un’istituzione per coloro che vogliono diventare detective, è super tecnologico e allo stesso tempo impacciato. In ogni romanzo i due intraprendenti ragazzini devono affrontare indizi, antagonisti, paura e imprevisti per risolvere enigmi e misteri. La serie, nata nel 2010, ha avuto molto successo ed è stata tradotta in 26 lingue. La collana è ora pubblicata in Italia dalla De Agostini.

Agatha Mistery, la celebre serie di libri gialli per giovani lettori dagli 8 anni in su scritta dall'autore Mario Pasqualotto ...