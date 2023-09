AEW | Sarà un MJF infortunato ad affrontare Samoa Joe

(Di martedì 19 settembre 2023) Dalla sua vittoria contro Jon Moxley lo scorso novembre, il regno da AEW World Champion di MJF non ha subito cadute di stile ma, anzi, ha sempre visto l’atleta di Long Island impegnato in match contro avversari degni di nota (Bryan Danielson, Adam Cole, Hiroshi Tanahashi ecc..) e il risultato è sempre (o quasi) stato qualcosa di memorabile. L’incontro conJoe era destinato ad avere luogo prima o poi, visti i loro precedenti. Il segmento di NXT, quando MJF impersonava soltanto una guardia di sicurezza, ha fatto il giro dei social ed è tornato in auge dopo che i due si sono scontrati ad All Out. Purtroppo, però,un MJF non al 100% a salire sul ring dell’Arthur Ashe Stadium. MJF getterà il cuore oltre l’ostacolo…ma basterà? Tramite la piattaforma X, MJF si è rivolto oggi ai suoi fan, aggiornandoli sulla sua attuale situazione. Si è ...

Curiosità: L'Airborne Early Warning and Control System – AEW&CS (in italiano: Sistema Aviotrasportato di Preallarme e di Controllo; in francese: Système aéroporté de détection lointaine et de contrôle) è un sistema radar aviotrasportato utilizzato per la sorveglianza aerea e per tutte le funzioni C3 (Comando, Controllo e Comunicazioni) a vantaggio sia delle forze coinvolte nella difesa aerea, sia delle forze tattiche terrestri. Comunemente per indicare questi sistemi in uso su velivoli si usa anche la locuzione aeromobile radar o picchetto radar.

AEW: Grosse difficoltà per Dynamite: Grand Slam Spazio Wrestling