Adesso la sinistra dà la cittadinanza onoraria ad Assange

(Di martedì 19 settembre 2023) A Reggio Emilia, la maggioranza di centrosi è espressa a favore del conferimento dellaal cofondatore di WikiLeaks. La Lega: "Non abbiamo gli strumenti per dire sesia innocente o colpevole. Sarebbe stato meglio aspettare il processo"

Curiosità: La vita è adesso (Il sogno è sempre) è un album di Claudio Baglioni pubblicato nel 1985. Con più di 4 milioni di copie vendute è tuttora il disco più venduto del cantautore e anche l’album più venduto di tutti i tempi in Italia. Rimase per 27 settimane consecutive primo in classifica e 1 anno e mezzo in classifica.

... rispetto ai primi mesi dell'anno, Fdi però sarebbesotto la soglia psicologica del 30%. Il ... Anche il tandem Alleanza Verdi -guardando il sondaggio appare essere in mezzo al guado ma, ...Gli stessi che parlano di unatravolta dai successi internazionali di Giorgia Meloni che ...non sa come risolvere l'assedio dei profughi che giungono giorno e notte, anche senza navi ...

Adesso alla sinistra vien bene Alemanno - ItaliaOggi.it Italia Oggi

La destra, la sinistra e gli ebrei in età contemporanea (seconda parte) JoiMag

Giorgia Meloni, il giorno prima del Consiglio dei Ministri, ha concesso un’intervista a Dritto e Rovescio. Tra i temi affrontati c’è stato ovviamente quello dell’immigrazione, dove ha annunciato le mi ..."Oggi a Trieste i militanti di Sinistra Classe Rivoluzione che stavano tenendo un banchetto della campagna "Sei comunista Allora organizzati!" sono stati improvvisamente aggrediti da alcuni picchiato ...