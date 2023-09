AD UN PASSO DAL TOUCHDOWN – Cowboys e Ravens vincono e convincono | male i Bengals

Leggi su sportface

(Di martedì 19 settembre 2023) La prima giornata era andata in archivio lunedì notte con il grave infortunio subito da Aaron Rodgers che ha posto fine alla sua attesissima stagione in maglia Jets dopo soli 4 snap. Cerchiamo di cancellare il dramma sportivo che ha colpito l’ex QB dei Packers e verifichiamo se saranno confermate le primissime impressioni maturate con le giocate finora viste. RISULTATI E CLASSIFICHE PROGRAMMA WEEK 3 Imperativo correre La programmazione NFL ha messo di fronte nel thursday night Philadelphia Eagles 34 – Minnesota Vikings 28, due delle squadre che hanno destato più perplessità la scorsa domenica. Gli Eagles, nonostante la vittoria conquistata sul campo dei Patriots, hanno fatto enorme fatica a muovere la catena mettendo in mostra, allo stesso tempo, una secondaria colabrodo. La sensazione è che se non ci fossero stati i regali iniziali degli uomini di Belichick la partita avrebbe preso ...