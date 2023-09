Acerra | muore nel giorno del suo onomastico | Gennaro aveva 21 anni

Curiosità: La diocesi di Acerra (in latino: Dioecesis Acerrarum) è una sede della Chiesa cattolica in Italia suffraganea dell'arcidiocesi di Napoli appartenente alla regione ecclesiastica Campania. Nel 2022 contava 124.000 battezzati su 127.687 abitanti. È retta dal vescovo Antonio Di Donna.

E non avevano torto, perché il destino diè ormai questo. Non bastano i restauri in città, i concerti, gli eventi, promossi dalla casta politica locale, questa cittàogni giorno per gli ...E non avevano torto, perché il destino diè ormai questo. Non bastano i restauri in città, i concerti, gli eventi, promossi dalla casta politica locale, questa cittàogni giorno per gli ...

Lutto nel napoletano: Armando, giovanissimo calciatore, muore a ... Il Meridiano News

Tragico incidente nel napoletano: scontro furgone-trattore, muore ... Il Meridiano News

Acerra. Il sogno di scalare le categorie e quella vita vissuta sempre un prato verde a calciare un pallone, almeno fino a qualche mese fa. Poi la diagnosi terribile e la lotta interrottasi in queste o ...Lutto ad Acerra per la prematura morte del giovane Armando Antignano. Numerosi messaggi di cordoglio da parte delle società sportive locali ...