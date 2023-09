Acerbi | «Finale Champions League pecca della stagione! I tifosi…»

(Di martedì 19 settembre 2023)parla di rammarico in merito alladidello scorso anno tra Manchester City e Inter. Il difensore vorrà riprovarci EMOZIONE ? Francescoa Prime Video alla vigilia di Real Sociedad-Inter: «È stata un’ottima stagione, ma laè ladi. La potevi portare a casa, quando guardi ai tifosi dispiaciuti, pensi al rammarico per non aver dato una gioia a così tante persone. Malattia? Mi ha trasformato in una persona più seria e migliore, mi ha fatto fare molti risultati calcistici, perché potevo smettere sicuramente. Da piccolo mi piaceva giocare con gente più forte, marcare gente più forte per mettermi sempre alla prova. Prima c’erano i grandi difensori, ora non mi ispiro a niente, ma solo a me stesso. I ...

Curiosità: Francesco Acerbi (Vizzolo Predabissi, 10 febbraio 1988) è un calciatore italiano, difensore dell'Inter e della nazionale italiana, con cui è diventato campione d'Europa nel 2021.

Inter (3 - 5 - 2): Sommer; Pavard,, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, ... che lo scorso anno è stato eliminato ai quarti didal Milan . Ora, il debutto sarà contro il ...... non può non andare una gratitudine perenne: chi c'era alladel 10 giugno 2023 non dimenticherà, così come non svanirà il ricordo dello stoicismo di Onana, Bastoni, Darmian,, Di Marco, ...

Acerbi: “Finale Champions grande orgoglio ma potevamo vincere. La malattia mi ha trasformato” fcinter1908

Acerbi: "Peccato per la finale persa a Istanbul. Vogliamo arrivare ... L'Interista

Il difensore dell'Inter, intervistato da Amazon Prime, ha parlato del cammino in Champions della scorsa stagione, ma anche dei nuovi obiettivi ...Inter-Milan ha visto Acerbi tornare in campo in maglia nerazzurra. E la sua prestazione è stata subito di alto livello. Un messaggio ben chiaro. RITORNO AL CENTRO – Come non fosse passato nemmeno un g ...