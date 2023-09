Accoltella la moglie | poi si getta dal quarto piano e muore a 83 anni | la donna 77enne è in fin di vita

Curiosità: The Equalizer 2 - Senza perdono (The Equalizer 2) è un film del 2018 diretto da Antoine Fuqua.

Per l'uomo, Renato Oggioni, di 83 anni, non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo dopo essersi gettato dal quarto piano del palazzo in cui abitava con la, in via Solferino 2. La donna, di ...Per l'uomo, 83 anni, non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo dopo essersi gettato dal quarto piano del palazzo in cui abitava con la, in via Solferino 2. La donna, di 77 anni, dopo ...

Accoltella la moglie e muore lanciandosi dal 4° piano a Castellanza vicino Varese: lei è in gravi condizioni Virgilio Notizie

Accoltella la moglie e poi si lancia dal quarto piano Today.it

Renato Oggioni è morto sul colpo dopo il volo dal quarto piano: la moglie, Carla Marmoni, è in gravissime condizioni.A dare l'allarme sarebbe stata proprio la donna, che ora è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Legnano.