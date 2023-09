Acclamatissimi i Pooh | due serate trionfali a Taormina | nessuno fermerà la loro musica!

Leggi su feedpress.me

(Di martedì 19 settembre 2023) Oltre 50 anni di carriera, più di 100 milioni di dischi venduti (record per un gruppo italiano), quasi tre ore di concerto. Bastano questi numeri per capire che inon sono “uomini soli” e da oltre mezzo secolo continuano a infiammare i cuori di generazioni di italiani, cresciuti sulle note deibrani, un evergreen senza tempo. Duestrepitose, sabato e domenica, sold out da tempo,...