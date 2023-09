Abilitazione insegnamento 60 Cfu | Dpcm previsto in Gazzetta il 25 settembre | discrepanza tra posti e percorsi attivabili?

(Di martedì 19 settembre 2023) ... il documento, dopo una lunga interlocuzione con la Commissione Ue, dovrebbe sbarcare in... Le news della scuola in primo piano, oggi: https://www.tecnicadellascuola.it/le - notizie - del - ...

Curiosità: Con abilitazione, in diritto, si intende un provvedimento amministrativo adottato da una Pubblica Amministrazione al termine di un procedimento di verifica dell'idoneità del soggetto istante. A differenza di quanto avviene con le autorizzazioni, si tratta di valutazioni di carattere tecnico, non discrezionali (si parla di discrezionalità tecnica).

Secondo ItaliaOggi ci sono novità in merito al Dcpm 60 Cfu, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che definisce i nuovi percorsi di formazione iniziale degli insegnanti della scuola ...... di perfezionare una norma che consenta di introdurre il biennio di laurea Magistrale a proseguimento della laurea triennale in Scienze dell'educazione, che consenta l'all'...

Secondo quanto segnala Italia Oggi, il DPCM sulla formazione iniziale degli insegnanti, attuativo del Pnrr, dovrebbe essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, il prossimo 25 settembre. Questo passo ...Chiunque sia in possesso dei requisiti minimi per l’insegnamento, quindi chiunque sia in possesso di una Laurea o di un Diploma che dia accesso a una classe di concorso, può inviare la Messa a ...