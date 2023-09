Abilitazione docenti | tutor | didattica a distanza | aule e laboratori Cosa è previsto nelle linee guida Anvur

Curiosità: Un docente in Italia è un docente nel campo dell'istruzione che opera all'interno della scuola italiana e dell'università italiana, in possesso di requisiti e preparazione differenti, a seconda degli ordini e delle rispettive normative regolate per la scuola dal Ministero dell'istruzione e del merito e per l'università dal Ministero dell'università e della ricerca.

Abilitazione docenti, in arrivo il DPCM: il 25 settembre in Gazzetta Ufficiale Le ultime notizie Orizzonte Scuola

La pubblicazione del DPCM è il tassello che mancava per far partire i percorsi formativi nelle università. Gli aspiranti docenti potranno finalmente acquisire i 60 crediti formativi universitari (CFU) ...a partire dai 60 CFU per la nuova abilitazione fino ai 36 CFU per chi possiede già i 24 del quadro normativo precedente. Definizione del fabbisogno: La responsabilità di identificare il numero di ...