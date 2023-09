A cosa ci abituiamo vedendo in tv immagini di guerra e poi spot superficiali?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 settembre 2023) di Gianluca Pinto Durante un dibattito alla Festa del Fatto Quotidiano, Lilli Gruber ha casualmente toccato il tema dell’effetto della ripetitività dei contenuti a livello di informazione televisiva. Il tema posto dà la possibilità di affrontare un argomento correlato, inspiegabilmente sottovalutato o non considerato. Si parla delle interruzioni pubblicitarie, in particolare in televisione. Per parlarne prendo spunto da una puntata di Tagadà del 18 marzo 2022, in cui era ospite Antonio Padellaro e in cui ci si avvicinò al problema in oggetto senza però toccarne la parte dolente. Per la Russia era il giorno della ricorrenza dell’annessione della Crimea del 2014 e durante la trasmissione, nel vedere l’alternarsi delledella distruzione dellae ledella Russia in festa, la disperazione delle donne e degli uomini ...