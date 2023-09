30 anni fa usciva Vs dei Pearl Jam | un apice creativo pieno di rabbia

Leggi su optimagazine

(Di martedì 19 settembre 2023) Vs deiJam arriva nel momento giusto: è il 19 settembre 1993, due giorni dopo uscirà In Utero dei Nirvana e la scena grunge è già minacciata da altri colossi come Alice In Chains e Soundgarden. Eddie Vedder e soci, tuttavia, hanno già imposto la loro identità con Ten: la formula hard rock trova la sua amalgama nella voce intensa del frontman, ma anche da quelle sfumature funk che fino a quel momento nel grunge sono state timidamente pronunciate. Vs. Music Audio CD – Audiobook 14,90 EUR Acquista su Amazon Animal è uno dei tanti cuori pulsanti del disco: frenetica, con il basso di Jeff Ament che vola altissimo e il groove di ...