21 settembre | giornata internazionale per la pace | un impegno | non una celebrazione

(Di martedì 19 settembre 2023) "La guerra è la cosa più stupida e irrazionale che possiamo continuare a fare perché è inconcludente, autodistruttiva e nessuno la può vincere. Continuare a fare la guerra sarà la scelta peggiore. Per ...

Curiosità: Le giornate internazionali, gli anni internazionali e i decenni internazionali definiscono un lasso di tempo dedicato alla sensibilizzazione nei confronti di un argomento di interesse internazionale. Molte di queste ricorrenze sono state istituite e promosse dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, dal Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite o dall'UNESCO, in questi casi l'agenzia di riferimento affianca un logo dedicato a quello dell'agenzia e sostiene e coordina la promozione dell'evento con le proprie infrastrutture, presentando inoltre un resoconto scritto sulle diverse attività svolte nel mondo in occasione dell'evento e contenente le raccomandazioni per le occasioni successive.

Alla vigilia dellainternazionale della pace del 21, la Fondazione PerugiAssisi per la cultura della pace diffonde il discorso pronunciato dal Segretario Generale delle Nazioni ...Tra i titoli a bassa capitalizzazione del comparto utility,incolore per algoWatt , che chiude ladel 19con una variazione percentuale negativa dell'1,02% rispetto alla ...

21 settembre Giornata internazionale della pace PRESSENZA – International News Agency

Giovedì 21 settembre, Giornata mondiale dell’Alzheimer ... Comune di Cervia

Sarà una giornata particolare quella che Siracusa vivrà domani 20 settembre, in occasione del bilaterale tra Italia e Germania, con la presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ed i ...Giornata storica nell’Appennino tosco emiliano. (Sassalbo, 19 Set 23) I Gessi Triassici della Valle del Secchia e quelli messiniano della collina reggiana sono Patrimonio dell'Umanità Unesco. Poco ...