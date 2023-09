10 migliori serie tv da vedere sui pirati

Leggi su cinemaserietv

(Di martedì 19 settembre 2023), corsarsi, filibustieri, bucanieri. Tutti sinonimi, ma ognuno di essi va a sottolineare una sottile differenza. Per quale motivo ancora oggi ci affascinano? Forse perché sono diventati simbolo di libertà, forse perché ci chiediamo come sarebbe vivere di sola avventura. Dopo avervi consigliato 10 film da guardare per salpare all’avventura restando sul divano, ecco una lista di 10tv suidi cui fare scorpacciata per provare la sensazione di salsedine e vento sulla propria pelle. 1. One Piece (2023 – ) Non si poteva cominciare questa lista in altro modo. A due settimane dal debutto sulla piattaforma Netflix è già stata annunciata la seconda stagione. Live action tratto dall’omonimo manga scritto da Eiichiro Oda. Se non siete appassionati di manga forse ricordate l’anime arrivato in Italia la prima volta nel 2001. ...