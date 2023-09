10 migliori film sui pirati da vedere

Leggi su cinemaserietv

(Di martedì 19 settembre 2023), chi non ne è in qualche modo attratto? Questi predoni del mare fanno sicuramente parte dell’immaginario collettivo moderno, tanto che, il 19 settembre di ogni anno, cade l’International Talk Like a Pirate Day. Mai sentito nominare? Male! È una ricorrenza parodica creata nel 1995: in questo giorno tutti sono invitati a parlare come. Ma cosa guardare per dare vento alle vele salpando all’avventura, restando comodamente sul proprio divano? Ecco quelli che secondo noi sono isuidaassolutamente! 1. Hook – Capitan Uncino (1991) Probabilmente molti di noi hanno conosciuto il mondo deigrazie a Peter Pan. Quale modo migliore, allora, per tornare a quelle atmosfere se non guardando questodel 1991 diretto ...