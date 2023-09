Xpeng - X9 | le prime immagini della monovolume elettrica

(Di lunedì 18 settembre 2023) Laha pubblicato ledi un prototipoX9, un'ineditache sarà introdotta sul mercato cinese entro la fine dell' anno. Non sappiamo ancora se in futuro la X9 sarà anche esportata in Europa: attualmente, la Casa è già presente nei Paesi scandinavi ed è pronta ad entrare in Germania, Francia e Regno Unito nel 2024 con la berlina P7 e la Suv G9. Design insolito. Nonostante le pellicole applicate alla carrozzeria, lamostra già le sue forme definitive, con linee spigolose, un lunotto insolitamente inclinato e un frontale molto chiuso, con prese d'aria ridotte solo alla porzione inferiore. Anche i gruppi ottici anteriori e posteriori a Led assumono una forma molto sottile e si sviluppano a tutta larghezza; inoltre, nella zona posteriore sono ...

Curiosità: BYD Auto (T, S, Biyàdí QìcheP) è un produttore di automobili cinese di Shenzhen, nella provincia del Guangdong.

Pechino potrebbe inserire paletti alle importanti forniture di materiee componenti per l'... ha chiuso in calo del 2,8%,è scesa del 2,5%, mentre Nio è scivolata dello 0,9%. BYD punta a ...Nio è sceso dell'1% edel 2,5%. Ad aprile, il fondatore di Nio ha affermato che i produttori ...come Tesla grazie al controllo della Cina sulla catena di approvvigionamento e sulle materie. ...

Il nuovo modello verrà introdotto nel mercato cinese entro la fine dell'anno. Per ora non ci sono informazioni tecniche, né indizi su uno sbarco in Europa, ma non è escluso che la Casa possa optare pe ...Xpeng diventerà il prossimo produttore cinese a portare un minivan elettrico sul mercato interno a partire dalla fine dell’anno. Questo avrà il nome di ...