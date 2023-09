XGIMI | HORIZON Ultra è ora disponibile

(Di lunedì 18 settembre 2023) Il premiato proiettoreè ora reperibile. L’sarà in vendita in Europa a partire dal 15 settembre al prezzo di 1.899,00 €,su.com, Amazon, un noto marchio nel settore dei proiettori a livello globale, ha ufficialmente lanciato il nuovo; il primo proiettore intelligente 4K a lunga gittata con supporto Dolby Vision. Dopo un annuncio di grande risonanza avvenuto il 1° settembre, il proiettoreha attirato notevole attenzione e apprezzamento da parte dei media; guadagnando anche numerosi premi. Ora, questo prodotto rivoluzionario èper l’acquisto in ...

Il premiato proiettore XGIMI HORIZON Ultra è ora reperibile. L'HORIZON Ultra sarà in vendita in Europa dal 15 settembre al prezzo di 1.899 €. XGIMI lancia ufficialmente il nuovissimo HORIZON Ultra, il primo proiettore intelligente 4K a lunga gittata con Dolby Vision.