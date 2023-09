Xbox Game Pass | Giochi in uscita a Ottobre 2023

(Di lunedì 18 settembre 2023)si profila come un mese davvero speciale per gli abbonati al servizio, con sette titoli già confermati e ulteriori sorprese in arrivo. Dalle piste di gara mozzafiato all’universo di Warhammer 40.000,ando per la creazione della città perfetta e una variegata offerta di esperienze uniche, questo mese non deluderà gli apionati didi ogni genere.rbrain.netForza Motorsport: La Rinascita di una Leggenda L’attesa è finalmente giunta al termine per i fan della serie Forza Motorsport. Dopo sei anni di preparazione, il team di sviluppo di Turn 10 presenta una nuova e strabiliante esperienza di guida. Questa versione promette di portare la serie verso la nuova ...

Curiosità: Xbox Game Studios è un'azienda che si occupa della produzione e distribuzione di videogiochi, controllata da Microsoft e responsabile dello sviluppo e della pubblicazione di titoli per Xbox, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, Microsoft Windows, distribuiti sia su Steam che su Microsoft Store.

Tra Starfield, il gioiello di Bethesda, e l'arrivo di titoli freschi come Lies of P e PayDay 3,Pass continua a confermarsi come servizio di punta per i gamer. Settembre 2023 sarà ricordato dai fan dicome uno dei mesi più entusiasmanti per ilPass . Mentre tutti ancora ...Lies of P è disponibile da oggi, e può essere scaricato gratuitamente dagli abbonatiPass . Per maggiori informazioni sul gioco potete dare un'occhiata alla nostra recensione di Lies of P , ...

Pare che lo scorso anno Microsoft volesse aggiungere tutti e tre i Dark Souls alla libreria del suo Xbox Game Pass.In occasione del prossimo Gran Premio del Giappone, i loghi Xbox e PC Game Pass saranno sulle auto di Formula 1 di Alpine e nel Paddock.