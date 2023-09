(Di lunedì 18 settembre 2023)19, dallo Studio 4 di Cologno Monzese, nuovo appuntamento con “X-”, il magazine settimanale della seconda serata di Canale 5 dedicato a moda, costume, tendenze e personaggi dello stile. Conduce Giorgia Venturini. Tra gli argomenti della puntata: Dal grande schermo alla società: il successo della favola di Barbie ridefinisce le icone del pop contemporaneo, tra stereotipi e miti per raccontare un nuovo mondo al femminile. Come e dove viaggiare a caccia di like: quando il turismo si trasforma in una questione social non solo durante l’estate. Intervista all’armocromista Rossella Migliaccio. Venezia: percorsi fuori rotta alla scoperta di alcuni appuntamenti con la Biennale di Architettura 2023. Il programma è a cura di Liana Molinari. Produttore esecutivo Chiara Oggioni Tiepolo. Regia di Marco ...

Curiosità: GialappaShow è un programma televisivo italiano in onda ogni domenica. La prima edizione è andata in onda dal 21 maggio al 9 luglio 2023, in simulcast su TV8 e Sky Uno. Per l'autunno dello stesso anno è prevista la seconda stagione.

Beautiful: la puntata di oggi, 18 settembre Hope e Liam sono preoccupati e si ... Hawaiian) - Film TV (1992) Hostile Advances - Film TV (1996) The Stepsister - Film TV (1997) ...Beautiful: la puntata di oggi, 15 settembre Sheila è ancora in circolazione e la ... Hawaiian) - Film TV (1992) Hostile Advances - Film TV (1996) The Stepsister - Film TV (1997) ...

Grande Fratello 2023: news e anticipazioni puntata 18 settembre Style - Moda Uomo del Corriere della Sera

X-Style, le anticipazioni di martedì 19 settembre 361 Magazine

News sui concorrenti, nomination, Televoto, sondaggi e come si vota quest'anno: anticipazioni terza puntata del Grande Fratello 2023.Parte stasera su Canale 5, la nuova fiction Maria Corleone: trama, cast e anticipazioni della prima puntata in tv e streaming.