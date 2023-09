WWE | Quando tornerà Roman Reigns? la data definitiva

(Di lunedì 18 settembre 2023) Il WWE Undisputed Universal Championè assente dagli schermi da diverse settimane. La sua ultima apparizione è avvenuta a Smackdown! subito dopo SummerSlam, dove, insieme a Jimmy Uso e Solo Sikoa, è stato messo al tappeto da Jey Uso, il quale in seguito ha annunciato il suo ritiro dalla WWE per poi apparire a WWE Raw. Questo periodo di assenza è dovuto all’accordo a tempo parziale cheha firmato con la WWE l’anno scorso, il quale prevede un minor numero di date lavorative per stare in famiglia. Secondo il sito web ufficiale del Wisconsin Entertainment and Sports Center di Milwaukee (fiservforum.com), il ritorno diè previsto a Smackdown! il 27 ottobre, dove condividerà il ring con John Cena, il campione degli Stati Uniti Rey Mysterio e la campionessa femminile IYO ...

Ricordo che la gente piangevaeravamo noi a dominare. L'intrattenimento segue lo sport e non viceversa . Non possiamo essere lae limitarci a contenuti sceneggiati, non li vogliamo ''.Mi ricordo la gente piangerenoi dominavamo così. Lo spettacolo segue lo sport, non il contrario. Non puoi essere la, non vogliamo contenuti scriptati'. Così invece il team principal ...Riuscirà a togliere il titolo dalla vita dell'australiana WrestleMania:laincontra Hollywood lo spettacolo è assicurato World Heavyweight Championship - Seth Rollins vs Shinsuke Nakamura ...

Matt Riddle sulla via del ritorno: ecco quando riapparirà in WWE World Wrestling

WWE: Ecco quando rivedremo in azione Roman Reigns *RUMOR* Spazio Wrestling

Come facilmente prevedibile, il ritorno di The Rock in WWE dopo oltre quattro anni, ha attirato l'attenzione di tutti ...Due settimane fa, Tony Khan ha dovuto prendere una decisione difficile e drastica: licenziare CM Punk. Il wrestler di Chicago, resosi protagonista di una situazione spiacevole nel backstage di All In, ...