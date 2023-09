(Di lunedì 18 settembre 2023) La federazione sarebbe preoccupata di aver violato il regolamento della “Federal Communications Commission” (l’equivalente della nostra Autorità garante per le comunicazioni), una sorta di Agenzia che supervisiona i programmi TV, durante ildi The. Nello specifico il “Great One” avrebbe trasgredito la regola di non utilizzare, o stimolarne l’uso, di parolacce durante la trasmissione, quando ha invitato il pubblico a dare ad Austin Theory del “c******e” (A****le). Nel dubbio, censura! La WWE, di concerto con FOX (la rete che trasmetteil venerdì sera negli Stati Uniti), ha deciso di censurare l’epiteto, onde evitare il rischio di subire delle citazioni in giudizio da parte della FCC. Nonostante questa disavventura che ha coinvoltoy, il pubblico (e con ...

WWE: Censurato il promo di The Rock a Smackdown Zona Wrestling

The Rock sconvolge SmackDown, quante chicche! "Censura WWE ... World Wrestling

Nostro match era pronto" Dana Warrior e altri 100 dipendenti licenziati, al via i tagli al personale WWE The Rock sconvolge SmackDown, quante chicche! "Censura WWE" e incontro con John Cena The Post ...Dana Warrior e altri 100 dipendenti licenziati, al via i tagli al personale WWE The Rock sconvolge SmackDown, quante chicche! "Censura WWE" e incontro con John Cena John Cena al Grayson Waller Effect, ...