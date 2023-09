WTA Parma | le Zebre del rugby incontrano le giocatrici

Leggi su sportface

(Di lunedì 18 settembre 2023) IlLadies Open presented by Iren è entrato nel vivo con la giornata inaugurale del tabellone principale. Le sfide di primo turno hanno acceso il TC, teatro del torneo WTA 125 organizzato insieme a MEF Tennis Events. Niente da fare per le quattro azzurre scese in campo, capaci di farsi valere ma sconfitte nei rispettivi match. Si è arresa in tre set la wild card Eleonora Alvisi, crollata nel set decisivo del match contro la quarta testa di serie Viktoriya Tomova (7-5 1-6 6-0). Ci hanno provato anche le altre wild card, Jennifer Ruggeri e Giorgia Pedone, che hanno ceduto rispettivamente a Chloé Paquet (6-3 6-4) e Antonia Ruzic (6-3 7-6). Abbandona il torneo Dalila Spiteri, che dopo essersi qualificata è stata sconfitta da Aliona Bolsova per 6-1 7-6(1). In una giornata dove le big non hanno steccato, avanza la prima testa di serie Anna ...