(Di lunedì 18 settembre 2023) Non solo in Messico a Guadalajara, ma il circuito WTA èin Cina, dove è iniziato il torneo dilaper la testa di serie numero uno, la polacca Magda, che ha concesso un set alla britannica Jodie Burrage, imponendosi poi in rimonta con il punteggio di 6-7 6-0 6-2. Una delle sfide più attese era quella tra la danese Clarae la ceca Linda Fruhvitova, numero sei del seeding. A qualificarsi per il secondo turno è stata, che ha superato l’avversaria in due set per 6-2 7-6. Tra le teste di serie passano al turno successivola spagnola Rebeka(5) e la belga Grace Minnen (7), che hanno sconfitto rispettivamente l’ucraina Kateryna Baindl (7-5 6-2) e la britannica Diane Perry (6-2 ...

Curiosità: Jasmine Paolini (Bagni di Lucca, 4 gennaio 1996) è una tennista italiana.

Lucia Bronzetti perde in doppio, in attesa dell'esordio in singolare Concluse le qualificazioni, ha inizio il Galaxy Holding GroupOpen (250) . In attesa dell'esordio in singolare dell'...Il programma, gli orari e l'ordine di gioco del250 di2023 per la giornata di martedì 19 settembre . Sul Center Court scende in campo la seconda testa di serie del tabellone Lin Zhu, ma gli occhi degli appassionati italiani saranno ...

WTA Guangzhou: Tauson elimina Fruhvirtova, avanti anche Masarova Ubitennis

WTA Guangzhou 2023: buona la prima per Linette e Tauson. Avanzano anche Dart e Masarova OA Sport

British qualifier Harriet Dart beat Jule Niemeier of Germany 6-3, 6-2 in the first round of the Guangzhou Open as elite women’s tennis returned to China on Monday after four years.British qualifier Harriet Dart beat Jule Niemeier of Germany 6-3, 6-2 in the first round of the Guangzhou Open as elite women’s tennis returned to China after four years.