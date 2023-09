Wta Guadalajara 2023 | esordio ok per Camila Giorgi | Sherif sconfitta in due set

(Di lunedì 18 settembre 2023) Comincia con il piede giusto il Wta diper. Sul cemento messicano è in corso il torneo 1000 dotato di un montepremi di 2.788.468 dollari con la tennista italiana, numero 56 del ranking mondiale, che ha sconfitto l’egiziana Mayar, numero 32 Wta e 14esima testa di serie, con lo score finale di 7-5 6-3.al secondo turno se la vedrà con la spagnola Cristina Bucsa, numero 87 del mondo. Tra le due giocatrici non ci sono precedenti. IL TABELLONE AGGIORNATO PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI E PRIZE MONEY LA CRONACA DELLA PARTITA PRIMO SET – L’inizio di partita è molto equilibrato con break e controbreak nei primi due games.con il passare dei minuti alza l’intensità e comincia a macinare vincenti, il quinto game è infinito ma alla fine ...

Curiosità: Il Guadalajara Open WTA è un torneo professionistico di tennis giocato sul cemento del Panamerican Tennis Center di Guadalajara in Messico. Disputato dal 2022, il torneo fa parte della categoria WTA 1000.

Bia Haddad è costretta a ritirarsi dai1000 diprima ancora di debuttare. Il box doccia dell'hotel sarebbe infatti esploso, ferendole le mani e impedendole di poter giocare.Esordio che si prospetta complicato per Camila Giorgi nel "Open Akron" ,1000 dotato di un montepremi di 2.788.468 dollari che si sta disputando sui campi in cemento della capitale dello stato di Jalisco in Messico (sede nel 2021 delle...

Camila Giorgi in minigonna prima del WTA 1000 Guadalajara - Sportmediaset Sport Mediaset

Brutto incidente in albergo per la tennista Haddad Maia costretta al forfait nel torneo di Guadalajara. Sarebbe potuta andare molto peggio.Esordio che si prospetta complicato per Camila Giorgi nel “Guadalajara Open Akron” , WTA 1000 dotato di un montepremi di 2.788.468 dollari che si ...