WTA Guadalajara 2023 | debutto felice per Camila Giorgi | battuta Sherif in due set

(Di lunedì 18 settembre 2023) Esordio vincente peral WTA 1000 di. Sul cemento messicano, l’italiana classe 1991 gioca un’ottima partita contro l’egiziana Mayare si impone per 7-5 6-3 in un’ora e 51 minuti di gioco. Ora ai sedicesimi di finale l’italiana dovrà vedersela con la spagnola Carolina Bucsa. La sfida inizia con il break die il controbreak immediato di. Nei successivi giochi arrivano poi altre palle break, ma in tutti i casi le due tenniste riescono a salvarsi e si arriva così sul 6-5 in favore dell’italiana senza altri allunghi. A questo punto l’egiziana è dunque costretta ad andare a servire per restare nel set, ed è qui chesferra l’attacco decisivo: l’azzurra trova due punti consecutivi dal 30-30 e si aggiudica il primo set per ...