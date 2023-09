Wta 1000 Guadalajara 2023 | programma e ordine di gioco lunedì 18 settembre con Giorgi e Paolini-Trevisan

(Di lunedì 18 settembre 2023) Ile l’didi18per il torneo Wtadi. Sul cemento messicano Camilafa il suo esordio contro l’egiziana Sherif, ma il torneo va avanti veloce: iniziano, infatti, già gli incontri di secondo turno e tra questi scenderanno in campo Martinae Jasminein un derby tutto azzurro per conquistare l’accesso al terzo round. IL TABELLONE DEL TORNEOE COPERTURA TV MONTEPREMI E PRIZE MONEY L’didi18(orari italiani) ESTADIO AKRON DE TENIS Ore 19:00 – Montgomery vs (10) Azarenka a seguire – (16) Pliskova vs ...

Camila Giorgi se la vedrà contro Mayar Sherif nel primo turno deldi Guadalajara 2023 (Messico) , torneo di scena sui campi in cemento outdoor della località sudamericana. Esordio complicato per la marchigiana contro la solida egiziana. Il bilancio dei ...Esordio vincente neldi Guadalajra 2023 per Jasmine Paolini, capace di superare in due set Louisa Chirico . La giocatrice azzurra si è imposta con il punteggio di 6 - 0 7 - 6 dopo 1h33 di gioco, staccando il pass ...Martina Trevisan affronterà Demi Schuurs al primo turno deldi Guadalajra 2023 , torneo in programma dal 17 al 23 settembre. Un esordio decisamente alla portata per la tennista toscana, che in queste settimane tra Messico e tornei asiatici proverà a ...

Paolini, Trevisan e Giorgi al via a Guadalajara SuperTennis

WTA Guadalajara 2023: il tabellone. Giorgi, Paolini e Trevisan al via di un 1000 monco di stelle OA Sport

Bastano 58 minuti a Martina Trevisan per liquidare la qualificata neerlandese Demi Schuurs con lo score di 6-2 6-0 nel primo turno del torneo di categoria WTA 1000, scattato nella serata italiana a Gu ...Inizierà domani il WTA 250 di Guangzhou, che vedrà impegnata anche la tennista Lucia Bronzetti nel tabellone principale.