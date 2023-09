Winning Time | HBO cancella la serie sui Los Angeles Lakers dopo due stagioni

(Di lunedì 18 settembre 2023) HBO ha deciso dire laincentrata sull'ascesa dei Losappena due. HBO hato, lache narrava l'ascesa dei Losall'inizio degli anni '80,appena due, nonostante il plauso della critica. La notizia ha spiazzato un po' tutti, soprattutto perché il finale della seconda stagione è andato in onda solo domenica scorsa. Il co-creatore Max Borenstein ha condiviso i suoi pensieri sulla notizia su X (ex Twitter): "Non è il finale che avevamo in mente. Ma per ora ho solo gratitudine e amore". Su queste pagine trovate la nostra recensione della Stagione 2 di ...

Curiosità: Winning Time - L'ascesa della dinastia dei Lakers (Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty) è una serie televisiva statunitense ideata da Adam McKay, Jim Hecht e Max Borenstein per HBO e tratta dal libro Showtime: Magic, Kareem, Riley, and the Los Angeles Lakers Dynasty of the 1980s di Jeff Pearlman. Vede un cast corale guidato da John C. Reilly, Jason Clarke, Jason Segel, Gaby Hoffmann, Rob Morgan e Adrien Brody. La serie ha debuttato il 6 marzo 2022.

