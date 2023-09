Vittorio Sgarbi | “Scoperto un nuovo dipinto di Raffaello? Tutto falso | è impossibile che quel quadro sia autentico”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 settembre 2023)undi? No, è una patacca. Si è creata una certa bagarre interpretativa attorno al “ritrovamento” di un’opera del celebre pittore rinascimentale. Durante una conferenza tenutasi a Pergola (PU) – “La Bellezza Ideale-La visione della perfezione diSanzio” – è stato anticipato il risultato di uno studio che uscirà sulla rivista scientifica “Open Science, Art and Science“ che avrà il titolo: “La Maddalena diovvero quando l’allievo supera il Maestro”. Infatti il“scovato” in una collezione privata è una Maddalena con il volto di Chiara Fancelli, moglie del Perugino, storico maestro proprio diSanzio. L’opera è su tavola di pioppo, misura 46 cm per 34 cm, e viene datata in modo preciso ...