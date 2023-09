(Di lunedì 18 settembre 2023) Ha fatto tanti miracoli quanti articoli ha scritto!”: sembra abbia tuonato così papa Giovanni XXII al processo di canonizzazione did’Aquino rivolgendosi all’avvocato, il cosiddetto “avvocato del diavolo”, che si era permesso di fargli notare come fra’di miracoli ne aveva fatti pochi: ogni articolo è un miracolo, aveva replicato il papa, e quindi i miracoli erano migliaia. Strano. Perché i manoscritti did’Aquino che ci sono pervenuti sono pieni di cancellature, correzioni e la maggior parte degli articoli è stata chiaramente riscritta tre e spesso quattro volte. Se furono miracoli, certo Dio onnipotente dovette fare non poca fatica, visto che, stranamente, non gli riuscirono al primo tentativo. Epla Chiesa mai ha avuto dubbi a proposito dell’ispirazione divina dell’opera dell’Aquinate, ...

TRENTO . Un luce, un faro che illumina e dà. La danza è questo per Isabel Nardelli , 29enne trentina, fondatrice della scuola di danza "... " Tutti, coltivando sogni e, possono raggiungere ...Il suo profilo infatti è molto ragionato, più che spontaneo, come se già fosse destinato a unada VIP. Abbiamo detto mare e neve, dunque,alle quali aggiungiamo il suo adorato Jack ...Quella frase che significa 'Argento o piombo', come a dire 'la borsa o la' è il filo ... Il resto è storia, una storia fatta di soldi e di sangue, di amori, di, di corruzione, di violenza ...

Vita, passioni, tormenti (e pure eresie) di Tommaso, sommo teologo Il Foglio

"Corrado Augias: La Vita e le Passioni di un Noto Scrittore e ... Alessandria today

Oroscopo sull'amore, previsioni astrologiche della settimana dal 25 settembre al 1° ottobre: colpo di fulmine per Leone, Acquario fantasioso ...San Marco in Lamis è sconvolta per la tragica perdita di Giovanni Pirro, un giovane pasticciere di 23 anni originario della città.