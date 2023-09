Curiosità: Il Duomo di Milano, ufficialmente Cattedrale Metropolitana della Natività della Beata Vergine Maria (Dòmm de Milan in milanese, IPA: ['dm de mi'lã]), è la cattedrale dell'arcidiocesi di Milano e monumento nazionale italiano. Simbolo del capoluogo lombardo, e situato nell'omonima piazza al centro della metropoli, è dedicata a santa Maria Nascente. È la chiesa più grande d'Italia (la più grande della Repubblica Italiana, dato che la basilica di San Pietro, più grande, è infatti nel territorio della Città del Vaticano; è la seconda più grande considerando tutta la penisola italiana), la terza nel mondo per superficie, la sesta per volume. È sede della parrocchia di Santa Tecla nel duomo di Milano.

... che hanno regalato al papa un bassorilievo in bronzo dellaFidelis, patrona dell'Arma. L'... L'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale diintitola una casa dello studente al giovane ...VITTORIO BOTTINI Mentre il panorama cosmetico si evolve con l'arrivo di nuovi giocatori, c isono momenti che segnano vere e proprie rivoluzioni. La recente mossa diCOSMETICS è senza dubbio uno di questi. L'annuncio della nomina di Vittorio Bottini, già affermato dirigente di un gigante della cosmetica con cifre d'affari che toccano il mezzo miliardo ...

Virgo Milano Cosmetics - Affaritaliani.it Affaritaliani.it

Virgo Milano Cosmetics nomina Vittorio Bottini come Direttore Commerciale Liberoquotidiano.it

E sembra che VIRGO MILANO COSMETICS stia tracciando una traiettoria per diventare quest'ultimo con la sua recente mossa: portare a bordo Vittorio Bottini, una figura rinomata che in passato ha gestito ...Il giovane cantautore australiano, già attivo in altri progetti, arriva anche a Milano per presentare l’album di debutto come RY X Dawn pubblicato in Italia da due settimane su Infectious e [PIAS] ...