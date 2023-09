Vino | Equalitas | etica | formazione e sostenibilità imprescindibili per il futuro del mercato

Leggi su iltempo

(Di lunedì 18 settembre 2023) Roma, 18 set. (Adnkronos/Labitalia) - Si è svolta la quarta edizione di 'e Lavoro', il tavolo permanente promosso dae Luci sul Lavoro per un confronto collettivo sul tema dell'occupazione, come diritto sociale e driver principale dello sviluppo sostenibile. In occasione del convegno, moderato da Nerina Di Nunzio (esperta di marketing e comunicazione e docente universitaria), professionisti della, imprese, associazioni e Consorzi del mondo delsi sono riuniti nella Fortezza di Montepulciano, in via di S. Donato, per orientare al meglio le politiche attive del lavoro, al fine di tracciare un percorso condiviso che favorisca la crescita del comparto vitivinicolo italiano. Al centro del convegno lacome asset fondamentale per la crescita umana, oltre che ...