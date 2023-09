VIDEO – Frosinone-Sassuolo 4-2 | Serie A | gol e highlights della partita

(Di lunedì 18 settembre 2023), matchquarta giornata diA 2023-2024, si è concluso con il risultato di 4-2: questo ilcon i gol e gligiocata allo Stadio Benito Stirpe. RIMONTA CON GLI EX –4-2 nella quarta giornata diA. Seconda vittoria in quattro partite per il, una delle sorprese di questo inizio di stagione. L’avvio allo Stirpe è tutto del, con Andrea Pinamonti lanciato sul centro-sinistra al 7? per il destro del vantaggio. Ancora Pinamonti, un ex, si ripete al 24? con una splendida conclusione dal limite: doppietta. Lacambia al 45?, quando su cross da sinistra è ...

Il commento, del nostro inviato a, Giulio Saetta, sulla gara trae ...Ildei gol e degli highlights di- Sassuolo , match valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Partita nella quale succede qualsiasi cosa: pronti via gli ospiti ...La finale di Coppa Italia è prevista per il 15 maggio 1ªGIORNATA " Il Napoli campione d'Italia esordisce in trasferta a, così come Milan e Juventus , di scena rispettivamente a Bologna e ...

Frosinone-Sassuolo 4-2: video, gol e highlights Sky Sport

VIDEO - Doppio Pinamonti non basta al Sassuolo, il Frosinone vince 4-2: gli highlights TUTTO mercato WEB

Match scoppiettante al Benito Stirpe di Frosinone, dove i locali hanno piegato per 4-2 il Sassuolo. Alla formazione neroverde non è bastata la.A leggere la classifica della Serie A, senz’altro non stupiranno le prime tre posizioni della graduatoria: Inter, Juventus e Milan. Se non fosse per il Napoli, campione d’Italia lo scorso anno, questa ...