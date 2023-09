VIDEO – Fiorentina-Atalanta 3-2 | Serie A | gol e highlights della partita

(Di lunedì 18 settembre 2023), posticipo pomeridianoquarta giornata diA 2023-2024, si è concluso con il risultato di 3-2: questo ilcon i gol e gligiocata allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. GRAN VITTORIA –3-2 nel posticipo pomeridianoquarta giornata diA. Lamette alle spalle i quattro gol incassati dall’Inter e ritrova la vittoria. Al Franchi è l’a colpire per prima, al 20? con un sinistro dal limite di Teun Koopmeiners leggermente deviato da Fabiano Parisi. Reagisce Giacomo Bonaventura, un ex, al 35? controllando una sponda di Nicolas Gonzalez per il destro ...

Ilcon gli highlights e i gol di- Atalanta 3 - 2, match valido per la quarta giornata di Serie A 2023/2024. Al Franchi apre i giochi il gol di Koopmeiners su un suo tiro visibilmente ...Si continua alle 18 con- Atalanta mentre in serata, alle 20.45, c'è il fischio d'inizio di Roma - Empoli ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A ). La cronaca di Cagliari - Udinese 0 - 0 Primo ...L'attaccante serbo sembra aver ritrovato la brillantezza dei tempi della. Due gol ... che dopo un anno passato più in infermeria che in campo sono tornati a brillare PLAYLIST

Fiorentina-Atalanta 3-2: video, gol e highlights Sky Sport

Fiorentina-Atalanta 3-2: gli highlights | Video Sport Mediaset

Al termine della gara tra Fiorentina ed Atalanta vinta dalla squadra di Italiano per 3-2 il Presidente dei toscani Rocco Commisso è stato intercettato da alcuni tifosi fuori lo Stadio Artemio Franchi.I giallorossi travolgono i toscani 7-0. La Fiorentina ribalta il Sassuolo. Il pilota Ferrari esulta per la vittoria a singapore. Sconfitta indolore in Davis per l'Italia ...