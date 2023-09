Viabilità Roma Regione Lazio del 18-09-2023 ore 17 | 15

(Di lunedì 18 settembre 2023)DEL 18 SETTEMBREORE 13.20 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASEGNALIAMO E CODE PER INCIDENTE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO TRA CASILINA E A24 SUL TRATTO URBANO DELLA A24, SI STAINCOLONNATI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OGIATA E LA GIUSTINIANANEI DUE SENSI TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA METRE PROSEGUONO I LAVORI DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ CON ULTIME PARTENZE DAI CAPOLINEA DI PORTA SAN PAOLO E DI COLOMBO ALLE 21, POI BUS SOSTITUTIVI FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO. INFINE, RICORDIAMO CHE OGGI E IN PROGRAMMA UNO SCIOPERO NAZIONE DI 24 ORE DEL TRASPORTO PUBBLICO INDETTO DA ALCUNE SIGLE SINDACALI, SARANNO SALVAGUARDATE LE FASCIE DI GARANZIA DA ...

Curiosità: Roma ( AFI : /'roma/, ) è la capitale d'Italia. Inoltre è capoluogo dell'omonima città metropolitana e della regione Lazio. Il comune di Roma è dotato di un ordinamento amministrativo speciale, denominato Roma Capitale e disciplinato dalla legge dello Stato.

Cambia lanella Capital enei pressi del Foro Italico per la partita di Champions League fra Lazio e Atletico Madrid in programma martedì 19 settembre alle ore 21:00 allo stadio Olimpico. Muoversi con ...Ma la problematica più stringente è quella legata al traffico, allae alla segnaletica'. Perché 'In uscita da piazzasiamo in presenza di un'anomalia evidente: si entra ...

Viabilità: Diramazione Roma nord, chiusa per una notte immissione ... Radio Roma Capitale