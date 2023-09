Viabilità Roma Regione Lazio del 18-09-2023 ore 16 | 30

Curiosità: Roma ( AFI : /'roma/, ) è la capitale d'Italia. Inoltre è capoluogo dell'omonima città metropolitana e della regione Lazio. Il comune di Roma è dotato di un ordinamento amministrativo speciale, denominato Roma Capitale e disciplinato dalla legge dello Stato.

Ma la problematica più stringente è quella legata al traffico, allae alla segnaletica'. Perché 'In uscita da piazzasiamo in presenza di un'anomalia evidente: si entra ...I divieti e le modifiche allapreviste per lunedì primo ottobre: Ultimo appuntamento ... Battisti, via, via Parini, via Galilei, via Genova, via Trilussa, via Campania, via Palermo, via ...

Viabilità: Diramazione Roma nord, chiusa per una notte immissione ... Radio Roma Capitale