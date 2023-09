Viabilità Roma Regione Lazio del 18-09-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 18 settembre 2023)DEL 18 SETTEMBREORE 11.20 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO SEGNALANDO CODE PER INCIDENTE SULLA CASSIA BIS TRA VASTEL DE CEVEERI E IL RACCORDO INDIREZIONE DI QUST’ULTIMO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLA GALLERIA APPIA MENTRE IN ESTERNA TROVIAMO CODE ALL’ALTEZZA DELLA A24 CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLAFIUMICINO ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR SUL TRATTO URBANO DELLA A24, QUI SI STAINCOLONNATI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO SULLA CASSIA CODE TRA L’OGIATA E LA GIUSTINIANANEI DUE SENSI INFINE, RICORDIAMO CHE OGGI E IN PROGRAMMA UNO SCIOPERO NAZIONE DI 24 ORE DEL TRASPORTO PUBBLICO INDETTO DA ALCUNE SIGLE SINDACALI, ...