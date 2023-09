Viabilità Roma Regione Lazio del 18-09-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 18 settembre 2023)DEL 18 SETTEMBREORE 10.20 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO SEGNALANDO CODE PER INCIDENTE SULLAFIUMICINO TRA IL RACCORDO E VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA CASSIA BIS TRA ASTEL DE CEVEERI E IL RACCORDO INDIREZIONE DI QUST’ULTIMO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA DIRAMAZIONESUD E ARDEATINA MENTRE IN ESTERNA TROVIAMO CODE A TRATTI TRAFIUMICINO E A24 SUL TRATTO URBANO DELLA A24, QUI SI STAINCOLONNATI TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO SULLA CASSIA CODE TRA L’OGIATA E LA GIUSTINIANANEI DUE SENSI INFINE, RICORDIAMO CHE OGGI E IN PROGRAMMA UNO SCIOPERO NAZIONE DI 24 ORE DEL TRASPORTO ...