Via libera dal Cdm al nuovo Codice della Strada

(Di lunedì 18 settembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei ministri ha approvato il testo del Ddl elegge delega per le modifiche ale le nuove norme sulla sicurezzale. Il pacchetto, già presentato a giugno e voluto dal vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, è passato al vaglioConferenza unificata che ha espresso il parere favorevole e ha proposto una serie di modifiche.La Conferenza unificata ha proposto di intervenire con regolamento per ampliare il novero delle strade adatte alla realizzazione di piste ciclabili. L'impianto normativo inizierà l'iter parlamentare da ottobre.Nell'ottica di regolamentare l'utilizzo degli autovelox, si va verso una definizione stringente sulle specifiche tecniche degli apparecchi e sul loro ...

Il governo Meloni è il sessantottesimo esecutivo della Repubblica Italiana, il primo della XIX legislatura, in carica dal 22 ottobre 2022. È sostenuto dai partiti componenti la coalizione di centro-destra, dopo la vittoria alle elezioni politiche del 2022.

18 set 13:24 Iniziato il Consiglio dei ministri a palazzo Chigi A palazzo Chigi è iniziato il Consiglio dei ministri che dovrà dare il via alle nuove misure restrittive sulla permanenza dei ...

