Verstappen dà appuntamento a Suzuka

(Di lunedì 18 settembre 2023) Dieci vittorie consecutive, 14 successi di squadra di fila, i due titoli iridati di fatto in tasca. Ce n'è quanto basta perché Red Bull non faccia un dramma del week end - no vissuto a Singapore . ...

Curiosità: Max Emilian Verstappen (Hasselt, 30 settembre 1997) è un pilota automobilistico olandese, attivo in Formula 1 con la Red Bull, scuderia con la quale si è laureato campione del mondo nel 2021 e nel 2022.

Suzuka per ristabilire i valori Il Gran Premio del Giappone diventa unnel quale ... però Suzuka è una pista completamente diversa ", assicura. Sullo sviluppo della corsa di ...E alla quindicesima gara la Red Bull cadde. L'di Singapore, corso nella giornata di ieri sul tracciato cittadino di Marina Bay, ha ... pagando dazio sia con Maxche con Sergio ...

L'interruzione della striscia di vittorie a opera della Ferrari non turba troppo Max, che sottolinea come il 2023 corso finora sia stato tutt'altro che facile per Red Bull. "A Suzuka saremo di nuovo v ...Il weekend asiatico di Max Verstappen non è stato il più semplice della stagione, date le difficoltà incontrate dalla Red Bull dopo una prima parte di stagione dominata in lungo e in largo. La gara di ...