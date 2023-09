Verona salvato da Montipò | due volte decisivo col Bologna

(Di lunedì 18 settembre 2023) Franon ci sono vincitori: parità nel posticipo che chiude la quarta giornata di Serie A. Al Bentegodi il protagonista è, che nega duea Karlsson di modificare lo 0-0 di partenza. VINCE IL PORTIERE – Terzo risultato utile consecutivo per il, che si prende lo 0-0 in casa delcoi gialloblù che salgono a sette punti in classifica. Federico Bonazzoli, scelto centravanti fra i tanti giocatori offensivi di casa, pensa di aver segnato in mischia ma è fuorigioco e l’assistente annulla. Hellas sfortunato, nel primo tempo perde per infortunio Josh Doig e Michael Folorunsho. Quest’ultimo resta in campo fino a metà ripresa, ma poi deve alzare bandiera bianca. Lorenzoè determinante, con un grande intervento su un siluro di ...

Curiosità: L'Arena di Verona è un anfiteatro romano situato nel centro storico di Verona, icona della città veneta insieme alle figure di Romeo e Giulietta. Si tratta di uno dei grandi fabbricati che hanno caratterizzato l'architettura romana ed uno degli anfiteatri antichi giunto a noi con il miglior grado di conservazione, grazie ai sistematici restauri eseguiti fin dal Cinquecento; proprio per questo motivo, nonostante le numerose trasformazioni subite, esso consente al visitatore di poter facilmente comprendere la struttura di questo genere di edifici, rigorosamente soggetti alla funzione cui erano destinati ma dotati comunque di una essenziale bellezza.

