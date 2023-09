Verona - Bologna pari senza reti e con poche emozioni

Leggi su agi

(Di lunedì 18 settembre 2023) AGI - A provarci di più è stata la squadra di Thiago Motta, ma qualche imprecisione dei suoi uomini offensivi e un grande Montipò hanno salvato gli avversari. Ma veniamo alla cronaca. La prima chance arriva al 14' ed è per i gialloblu'. Bonazzoli si ritrova una palla in area sul destro e va al tiro, ma la difesa rossoblu' salva in corner. Dalla parte opposta si vede Ndoye, che al 22' va al tiro dalla distanza dopo una percussione centrale costringendo Montipò ad alzare in corner. Sette minuti più tardi, i padroni di casa si portano in vantaggio con Hien sugli sviluppi di un calcio d'angolo, ma l'arbitro annulla per fuorigioco. Al 41' ci vuole invece una grande parata di Montipò per neutralizzare un ottimo destro da fuori di Karlsson. Il primo tempo si chiude. La sfida tra Karlsson e Montipò si ripete al 7' della ripresa, con il portiere ...