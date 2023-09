Verona-Bologna | le probabili formazioni

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 18 settembre 2023) Questa sera alle 20:45 in campo in Serie A, ecco lecon le possibili scelte degli allenatori Questa sera alle 20:45 in campo in Serie A la sfida tra, ecco lecon le possibili scelte degli allenatori. Probabile formazione(3-4-2-1): Montipò – Magnani, Hien, Dawidowicz – Terracciano, Hongla, Duda, Doig – Ngonge, Lazovic – Djuric. All. Baroni. Probabile formazione(4-2-3-1): Skorupski – Posch, Beukema, Lucumì, Kristiansen – Moro, Aebischer – Orsolini, Ferguson, Karlsson – Zirkzee. All. Thiago Motta.