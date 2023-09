Vergognatevi sciacalli delle Frecce Tricolori

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 18 settembre 2023) La sinistra non perde occasione per tacere e chiede l’abolizione. La prova che lo sciacallaggio non ha limite. Nessuno a sinistra però che si sia indignato per la morte di quei due autisti che trasportavano i migranti. Cosa dovremmo chiedere? L’abolizione dell’immigrazione? L’abolizione dei centri di accoglienza? Nessuno che abbia berciato per la chiusura del centro di Lampedusa che ormai trabocca di migranti e li trasborda da una parte all’altra dell’Italia. Alberto Vella e Daniel Giudice sono morti nella notte tra giovedì e venerdì scorsi lungo l’autostrada A1. Alberto aveva 34 anni. Daniel ne aveva 32. Stavano trasportando 49 richiedenti asilo sbarcati sull’isola di Lampedusa, da Porto Empedocle comune siciliano ai vari centri di accoglienza in Piemonte. Solo che a metà tragitto hanno incontrato la morte. Il ...