Venezia | Antonelli | «Il mercato è stato difficile e complesso | ma la nostra squadra piace»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 18 settembre 2023) Filippo, direttore sportivo del, ha parlato in conferenza stampa in merito alestivo degli arancioneroverdi Filippo, direttore sportivo del, ha parlato in conferenza stampa in merito alestivo degli arancioneroverdi. PAROLE – «Il, ma la, per questo si è deciso di portare avanti un programma con il quale i nostri tifosi si possano identificare. In questo momento positivo, anche grazie ai nostri tifosi, l’opinione pubblica e la conoscenza del nostro brand sta crescendo in tutti gli ambiti. Èunlungo, che ci ...